Ministro da economia de Passos diz que desemprego em Portugal "vai descer ainda mais"

Álvaro Santos Pereira, agora economista chefe da OCDE, prevê valores abaixo dos 7% em 2019.

Por Lusa | 13:02

O economista-chefe em exercício da OCDE, Álvaro Santos Pereira, disse esta quarta-feira que "o desemprego vai descer ainda mais", em reação à descida da taxa de desemprego para o valor mais baixo dos últimos 14 anos em Portugal.



Álvaro Santos Pereira, que coordenou o relatório com as previsões económicas mundiais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado esta quarta-feira em Paris, sublinhou que a OCDE já prevê que a taxa de desemprego continue "a baixar já para níveis abaixo de 7% em 2019".



"O desemprego vai descer ainda mais. Estamos a falar em taxas já abaixo de 7% para o próximo ano. Portanto, nós continuamos a pensar que se vai continuar a criar emprego e a baixar o desemprego. Não me admira o que se passa, só é prova de que a reforma laboral está a fazer o que devia ter feito que é ajudar a criar emprego na economia. É um número recorde e esperamos que continue assim", afirmou o ex-ministro da Economia do anterior governo PSD/CDS-PP.



A taxa de desemprego desceu para 7,5% em março, atingindo o valor mais baixo desde abril de 2004, segundo uma revisão em alta divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



O INE reviu em alta a taxa de desemprego de março em 0,1 percentuais, face à estimativa provisória divulgada há um mês (que era de 7,4%).



"A taxa de desemprego de março de 2018 situou-se em 7,5%, menos 0,1 pontos percentuais que no mês anterior, menos 0,4 pontos percentuais em relação a três meses antes e menos 2,2 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2017", afirma hoje o INE.



É necessário recuar até abril de 2004 para encontrar uma taxa de desemprego inferior à registada no mês de março, refere.