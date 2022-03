Desemprego recua 20,3% face a fevereiro de 2021

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego, em fevereiro, recuou 20,3% face ao mesmo mês do ano passado e diminuiu 3,3% relativamente a janeiro de 2022, revelou o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). O que corresponde a menos 87.579 desempregados inscritos do que em fevereiro de 2021 e menos 11.605 face a janeiro passado, sendo esta última a maior descida alguma vez ocorrida no mês de fevereiro, desde que esta série teve início, em 2003.



Também o universo de 344.264 desempregados inscritos regista o valor mais baixo desde o início da pandemia, de acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.







imobiliário

SUSPENSÃO

- O Movimento dos Peritos Avaliadores de Imóveis (MPAI) está a “promover a suspensão das avaliações para bancos, entre 19 de março e 03 de abril”, em protesto contra algumas práticas, reclamando por melhor remuneração e por mais tempo para execução dos processos de crédito, referiu o movimento em comunicado ontem enviado.





CRÉDITO AGRÍCOLA

SOMA 158,8 ME

+ O lucro do Crédito Agrícola aumentou 82,9% no ano passado face a 2020 e relativamente aos resultados de 2019 cresceu 20,8%, somando mais de 158 milhões de euros, impulsionado pelo negócio bancário. Em comunicado, o banco destacou que conseguiu reverter as imparidades e provisões constituídas em 2020.