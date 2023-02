O número de novos inscritos nos centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a subir em janeiro, pelo sexto mês consecutivo, registando um crescimento de 4,9% face a dezembro de 2022, segundo os dados oficiais divulgados esta segunda-feira por esta entidade pública.



No final de janeiro havia mais de 322 mil desempregados inscritos nos centros de emprego de todo o País, um acréscimo superior a 15 mil face aos valores do final do ano passado, ainda de acordo com os dados disponibilizados pelo IEFP.









