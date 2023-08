O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) registava, no final de julho, 284 330 indivíduos desempregados, mais cerca 6500 que há um ano. O número de desempregados representa 63,8% de um total de 445 559 pedidos de emprego feitos ao IEFP.



Para o aumento do desemprego, face ao mês homólogo de 2022, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses, contabilizando o IEFP nesta situação mais 24 801.









