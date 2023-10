Despacho de 34 páginas arrasa diretora-geral da Autoridade Tributária no IMI das barragens

Um despacho de 34 páginas, da autoria do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, deu entrada no Parlamento na quinta-feira e arrasa o comportamento da diretora-geral da Autoridade Tributária (AT), Helena Borges, quanto à cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) das barragens em Portugal.No documento, Nuno Félix reitera o que foi determinado no despacho de fevereiro e que foi a avaliação e a cobrança imediata de IMI nas barragens. Mais, o governante exige que a AT faça um relatório do que tem sido feito e o entregue até ao final de outubro.O ministro das Finanças garantiu a cobrança do imposto até ao fim do ano.