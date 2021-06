Despedimento na TAP chega antes das férias para 206 trabalhadores

Os 206 trabalhadores que vão ser despedidos da TAP receberam esta sexta-feira cartas a anunciar que, a partir deste sábado, não estão mais abrangidos pelo regime de ‘lay-off’."Esta decisão decorre da necessidade de serem perspetivadas medidas unilaterais de cessação da relação laboral, nos termos do Plano de Reestruturação da Empresa, face ao excesso de postos de trabalho que ainda perdura, que pressupõem a observância de um prazo de dilação de 30 dias", refere a missiva a que oteve acesso.Nesse mesmo documento a TAP comunica que os visados ficarão "desobrigados da prestação de serviço, sem perda de retribuição, assim se garantindo uma disponibilidade total para acompanhar o processo. Não obstante, deverá manter-se contactável, pelo que, caso altere a sua residência ou os seus contactos, deverá informar a Empresa através do Portal do Colaborador".A companhia aérea recorda que "está aberta a possibilidade de aceitação da proposta de cessação por acordo ou, se aplicável, a possibilidade de candidatura à PGA, em condições equivalentes às anteriormente apresentadas.