As grandes empresas, com mais de 250 trabalhadores, e com lucros em 2020, estão impedidas de despedir durante o próximo ano sob pena de perderem acesso a incentivos fiscais e a linhas de crédito com garantia pública. Este “regime extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de postos de trabalho” consta da proposta do Orçamento do Estado para 2021, entregue no Parlamento.