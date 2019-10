Despesa com pensões dispara 630 milhões de euros

Os gastos da Segurança Social com reformas aumentaram desde o início do ano e até final de setembro mais de 630 milhões de euros, um acréscimo de 5,4% comparativamente com o mesmo período de 2018. Na prática, o Estado pagou, em média, mais 2,3 milhões de euros por dia em pensões.Para esta subida contribuiu sobretudo o pagamento da atualização extraordinária do valor das reformas logo em janeiro de 2019, bem como quando no ano transato esse valor apenas começou a ser pago a partir do mês de agosto, de acordo com a mais recente síntese da evolução orçamental da Segurança Social relativa ao mês de setembro.A mesma fonte dá ainda a conhecer, do lado da despesa, um acréscimo com a Prestação Social para a Inclusão – mais 54 milhões de euros, para 248 milhões –, assim como com o subsídio e complemento de doença – mais 38,7 milhões de euros para 461,5 milhões de euros.Em sentido contrário, ocorreu uma queda no valor global das prestações de desemprego na ordem dos 47,3 milhões de euros, para 895,8 milhões, um reflexo direto, tal como salientou o Ministério do Trabalho, até este sábado liderado por Vieira da Silva, da redução do número de trabalhadores em situação de desemprego.De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego terá caído em agosto para 6,2%. Já o número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 11,1% em setembro face ao período homólogo, para pouco mais de 301 mil, quase metade do número registado há quatro anos, segundo dados divulgados na semana passada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.Globalmente, a despesa efetiva da Segurança Social em setembro ascendeu a mais de 19,3 mil milhões de euros, um acréscimo de 6,% face ao período homólogo de 2018.O excedente da Segurança Social atingiu quase 2,5 mil milhões de euros em setembro, um aumento de 650 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, de acordo com a síntese de execução orçamental do mês passado.As contribuições e quotizações continuam a ser o principal fator explicativo da evolução registada no lado da receita da Segurança Social, com um crescimento de 8,7% face a setembro de 2018 (mais 1079 milhões de euros) para cerca de 13,5 mil milhões de euros.