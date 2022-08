Nunca o Serviço Nacional de Saúde esteve tão caótico, com serviços encerrados e queixas de falta de pessoal, mas os números dizem que nunca foi gasto tanto dinheiro dos contribuintes na Saúde, nem houve tantos trabalhadores. No consulado de Marta Temido no ministério, a despesa anual cresceu mais de 3,1 mil milhões de euros e o número de funcionários no SNS aumentou mais de 20 mil.





Em 2018, quando a ministra agora demissionária assumiu a tutela da pasta, a despesa do SNS era pouco superior a 10 mil milhões de euros por ano.





Este ano está previsto no Orçamento do Estado um gasto superior a 13,321 mil milhões de euros.

A Saúde pesa cada vez mais na despesa pública. Nos mais de 1400 dias em que a gestora tutelou o ministério, o SNS passou de 11,8% no conjunto da despesa das administrações públicas para 13,2%.





Os gastos com pessoal (com 5,204 mil milhões de euros), a aquisição de bens (2,595 mil milhões de euros) e pagamentos aos fornecedores (4,751 mil milhões de euros) são as principais rubricas da despesa do SNS.



Despesa com SNS sobe 3,1 mil milhões de euros na gestão de Marta Temido

A pandemia que surgiu ainda no primeiro trimestre de 2020 e ainda não acabou teve impacto na despesa e forçou à contratação de milhares de pessoas.





Em março de 2022, o número total de recursos humanos das entidades do SNS e Ministério da Saúde atingiu um total de 155 531 profissionais, incluindo hospitais em regime de Parceria Público-Privada. Feitas as contas, são mais de 20 mil pessoas a trabalhar no quadro.





No entanto, os cidadãos e, principalmente, os utentes deparam-se com um paradoxo. Nunca pagaram tanto, nunca houve tantos profissionais e nunca o serviço foi tão deficiente, com grávidas angustiadas sem saber o hospital em que podiam ter o filho, algumas forçadas a andar quilómetros em vários distritos, Urgências fechadas. Em Portugal, na discussão pública dos problemas fala-se muito, mas analisa-se pouco. E se há 10 anos, com muito menos dinheiro, o SNS funcionava, o caos a que chegou não foi por falta de dinheiro. É um problema de gestão.