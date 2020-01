Foi detetado um segundo erro no documento do Orçamento de Estado de 2020. O documento apresentava ausência de dados na proposta do Governo sobre valores com os quais o ministro das Finanças contaria para imprevistos.



As Finanças já corrigiram esta segunda falha - em dezembro tinha sido noticiado que o OE tinha uma tabela errada - segundo avança o jornal Observador.

