Pelo menos dez empresas receberam 100 mil euros a título de apoio ao aumento do salário mínimo, segundo a lista publicada pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de acordo com informação avançada esta terça-feira pelo ‘Negócios’.Entre estas estão seis empresas de trabalho temporário ou ‘outsourcing’ (como a Randstad) e duas da área da grande distribuição (caso do Continente e do Dia).A lista da IGF abrange perto de dez mil entidades beneficiárias.