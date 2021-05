Um funcionário da Administração Pública ganha, em média, mais 504 euros que um trabalhador do setor privado, contra 529 um ano antes. A conclusão é possível através da análise às remunerações brutas mensais no primeiro trimestre, que o INE divulgou esta quinta-feira. Enquanto um trabalhador do Estado recebe 1641 euros mensais, no privado fica-se pelos 1137. Uma das explicações apontadas ...