Dinheiro do EuroBic nas mãos da Justiça

O controlo das verbas relativas à venda da posição acionista de Isabel dos Santos no EuroBic ao Abanca está nas mãos da Justiça. O governador do Banco de Portugal admite que o congelamento das contas bancárias associadas à angolana evite a saída para sociedades em paraísos fiscais, mas não sem garantias.

"As autoridades [judiciais] vão querer preservar o valor associado a essas participações", disse Carlos Costa no Parlamento. Para o governador, "o produto da venda caberá às autoridades judiciais saber o que fazer". "O pagamento há de ser feito do território da UE. O destino não é o que conta, é o ponto de origem", frisou sublinhando que esse "está sob controlo de autoridades judiciais".

Ao CM, o Abanca – que assinou um memorando de entendimento para a compra de 95% do EuroBic– diz que "cumprirá escrupulosamente com o que for determinado pelas autoridades judiciais e pelo Banco de Portugal". A operação será sujeita, do ponto de vista do regulador, à avaliação de idoneidade do comprador. Carlos Costa disse aos deputados que o Abanca é uma "entidade conhecida" com indicações de ser "credível".

Carlos Costa esteve na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças a explicar o trabalho da supervisão no controlo às transferências bancárias reveladas pelo Luanda Leaks. O escândalo sobre as transferências da conta da Sonangol para uma empresa no Dubai ligada a Isabel dos Santos dias antes da saída da petrolífera levou o regulador a pressionar a angolana a vender a posição no EuroBic.

No debate quinzenal, o primeiro-ministro disse acreditar que quem pode "requerer medidas complementares ao arresto judicial", do ponto de vista prudencial, "é o Banco de Portugal", depois de Catarina Martins, do BE, ter acusado Carlos Costa de um "fechar de olhos permanente ao crime económico".

A inspeção que o Banco de Portugal está a fazer ao EuroBic e às transferências ordenadas por Isabel dos Santos em nome da Sonangol, que arrancou em dezembro, terá conclusões este mês."O BdP encontra-se a avaliar o modo como o EuroBic, a propósito de tais operações, deu cumprimento aos deveres a que está sujeito", disse Carlos Costa. A avaliação "estará concluída ainda durante o presente mês".