Direção-Geral de Energia e Geologia assina 14 contratos mineiros no mesmo dia

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) assinou no mesmo dia 14 contratos mineiros, alguns dos quais de prorrogação de prazos de explorações em curso. Já o ano passado, a DGEG tinha assinado 26 documentos num único dia de junho.Os 14 contratos que cobrem várias regiões do País foram assinados no passado dia 28 de outubro, o que “corresponde à prática habitual de promover uma ou duas sessões anuais com preparação prévia conjunta ao nível da tramitação e instrução administrativa”, segundo a DGEG, após a notícia do ‘Público’ dando conta da assinatura.