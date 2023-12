Direção-Geral do Orçamento divulga esta sexta-feira execução orçamental até novembro

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta sexta-feira a síntese da execução orçamental em contas públicas até novembro, depois de o Estado ter registado um excedente de 6.215 milhões de euros até outubro.

Segundo os últimos dados da DGO, o saldo registado em outubro reflete uma melhoria de 3.494,1 milhões de euros face ao verificado no mesmo período do ano anterior.

Para esta evolução contribuiu o facto de o crescimento da receita (8,9%) ter sido superior ao da despesa (4,9%).

A melhoria da receita observada até outubro resultou sobretudo da evolução da receita fiscal (que avançou 9,1% em termos homólogos), com destaque para o IRS, IVA e IRC, bem como da contributiva (com um aumento de 11%), cujo desempenho reflete a evolução do mercado de trabalho.

Do lado da despesa, a subida homóloga de 4,9% é explicada "pelos aumentos da despesa com transferências (4,4%), despesas com pessoal (7,7%) e aquisições de bens e serviços (6%)", indica a síntese da execução orçamental.

Os dados divulgados pela DGO são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e a que conta para Bruxelas.