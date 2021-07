O diretor dos Recursos Humanos da Groundforce, Eric Teixeira, publicou nas redes sociais uma selfie em Sevilha, no jogo dos oitavos de final do Euro 2020 entre Portugal e Bélgica, na véspera de anunciar aos trabalhadores da empresa de handling que os salários de junho não iriam ser pagos na totalidade no final do mês.A imagem, a que oteve acesso, está a gerar uma onda de revolta junto dos trabalhadores e sindicatos, que ameaç...