É uma janela de esperança para as finanças públicas dos países da União Europeia. Esta terça-feira, em Bruxelas, existiu um consenso entre os 27 Estados para reavaliar em maio a reativação das regras de disciplina orçamental em 2023, que obrigam que a dívida pública não supere os 60% do Produto Interno Bruto (PIB) e que o défice não vá além dos 3%





O ministro português das Finanças manifestou-se satisfeito com esta decisão, adiantando que “Portugal considera que a sua suspensão por mais um ano seria prudente”. João Leão, que falava à saída da reunião de ministros das Finanças da União Europeia (Conselho Ecofin), disse ser “importante, neste contexto, manter a política orçamental ágil e flexível e, portanto, a nota que ficou é que, tal como o Governo português pretendia, em maio vai mesmo voltar a estar em cima da mesa a questão de se manter ou não a cláusula de escape que mantém as regras suspensas por mais um ano”. As regras orçamentais estão suspensas desde 2020 em virtude da pandemia, e deveriam voltar a aplicar-se em 2023.