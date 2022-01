As multas devido a infrações ao Código da Estrada dispararam em 2021, depois de um ano atípico marcado pela pandemia, em que as restrições à circulação rodoviária fizeram reduzir drasticamente o trânsito em todo o País. No ano passado, o Estado arrecadou 90 milhões de euros em coimas aplicadas a condutores, uma subida de 16%, de acordo com os últimos dados divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).