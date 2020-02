Disparam queixas contra gasolineiras em 2019

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As reclamações nas gasolineiras dispararam o ano passado 34%. A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), que fiscaliza o setor dos combustíveis, registou ao longo do ano 3629 queixas, mais 925 do que no ano anterior.O valor atingido o ano passado é o mais elevado dos últimos cinco anos, de acordo com os balanços anuais divulgados pela ENSE. Aliás, o número de reclamações sobre os postos de combustí...