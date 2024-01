A Associação Nacional de Proprietários (ANP) está a alertar os seus associados para o elevado número de burlas com empreiteiros e para a necessidade de serem cautelosos na contratação de obras. “As queixas são diárias”, admitiu ao CM o presidente da ANP, António Frias Marques, sublinhando que se trata de um problema que atinge sobretudo as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.









