Desde 1 de abril, é mais difícil obter dístico de residente para estacionar em Lisboa, por usufruto de automóvel, segundo as alterações do Regulamento de Estacionamento e Paragem na Via Pública do concelho.









Até então, um cidadão não residente numa determinada zona podia beneficiar do dístico para estacionar gratuitamente naquela área, bastando apresentar uma declaração em como emprestava o carro ao morador da zona. Agora, é “necessário que o usufruto seja comprovado por certidão da conservatória do registo automóvel ou pelos documentos do veículo”, explica a EMEL.