Os habitantes de Oeiras, concelho vizinho da capital, são os que mais ganham no País, pelo menos tendo em conta as notas de liquidação do IRS de 2021, a última campanha de imposto já fechada.



O rendimento médio líquido anual de Oeiras fixou-se em 23 615 euros, liderando uma tabela de concelhos que inclui, nos 10 primeiros lugares, Lisboa, mas também Castro Verde, no Alentejo.









Ver comentários