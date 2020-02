A dívida pública na ótica de Maastricht, a que interessa a Bruxelas, desceu quase 1.400 milhões de euros em dezembro, mas terminou o ano acima do valor que se verificava em dezembro de 2018, pelo que não se concretiza assim a "boa notícia" de que Mário Centeno tinha a expectativa de se concretizar.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, a dívida pública totalizava 249.740 milhões de euros em dezembro de 2019, o que compara com 251.126 milhões de euros um mês antes.

Esta descida não foi contudo suficiente para que ocorresse uma evolução inédita nas contas públicas em Portugal: a descida do valor nominal da dívida pública no espaço de um ano. Em dezembro de 2018 estava nos 249.143 milhões de euros, quase 600 milhões de euros abaixo do registado no final de 2019.

No segundo e último dia do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 Mário Centeno tinha admitido esta hipótese de redução da dívida pública em valor nominal em 2019.

"Dentro em breve, poderemos vir a saber que em 2019 a dívida pública portuguesa já terá baixado em termos nominais. Estamos à espera de uma boa notícia", declarou o ministro de Estado e das Finanças a 10 de janeiro.

Apesar de não se concretizar a expectativa de Centeno, a dívida pública atingiu em dezembro o valor mais baixo desde janeiro do ano passado e quando medida em percentagem do PIB terá registado uma redução significativa. Ainda não é possível apurar este valor uma vez que ainda não é conhecido o valor do PIB de 2019.