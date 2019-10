Dívida pública com forte recuo em Portugal mas ainda a 3.ª maior na UE no 2.º trimestre

A dívida púbica portuguesa teve o terceiro maior recuo homólogo e o maior em cadeia entre os Estados-membros da União Europeia (UE) no segundo trimestre do ano, mas continua a ser a terceira maior (121,2%), segundo o Eurostat.

Na zona euro, o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) baixou para os 86,4%, face aos 87,3% do período homólogo e os 86,5% dos primeiros três meses do ano.

Na UE a dívida pública recuou para os 80,5% entre abril e junho, quer na comparação homóloga (81,5%), quer na variação trimestral (81,1%), mantendo Portugal o terceiro maior rácio (121,2% do PIB), depois da Grécia (180,2%) e de Itália (138,0%).



Os menores rácios da dívida pública registaram-se na Estónia (9,3%), no Luxemburgo (320,3%) e na Bulgária (20,4%).



Segundo o gabinete estatístico europeu, Portugal registou o terceiro maior recuo da dívida pública face ao segundo trimestre de 2018 (4,5 pontos percentuais) e o maior na comparação com os primeiros três meses do ano (2,5 pontos), entre os 28 Estados-membros.



As maiores subidas homólogas foram observadas em Chipre (6,4 pontos), na Grécia (2,7) e em Itália (2,0) e os principais recuos na Hungria e Eslovénia (-5,2 pontos cada), Áustria (-4,7), Portugal (-4,5) e Irlanda (-4,4).



Do primeiro para o segundo trimestre do ano, o peso da dívida em percentagem do PIB teve os maiores recuos em Portugal (-2,5 pontos), na Grécia (-1,9) e na Irlanda (-1,6) e os principais avanços em Chipre (4,0 pontos), na Lituânia (2,1) e na Finlândia (1,8 pontos percentuais).



Face ao segundo trimestre de 2018, oito Estados-membros viram a sua dívida pública crescer e os restantes 20 recuar, enquanto na comparação com os primeiros três meses do ano, o peso da dívida subiu em dez Estados-membros, recuou em 16 e manteve-se estável em Espanha e na França.