A dívida pública portuguesa aumentou 1,3 mil milhões de euros em maio deste ano, a um ritmo diário de 42 milhões de euros, subindo para um novo valor recorde de 280,4 mil milhões de euros, de acordo com informação avançada esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).



"Este acréscimo refletiu, essencialmente, o empréstimo concedido pela Comissão Europeia ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência", de 600 milhões de euros, bem como as emissões líquidas de títulos de dívida no valor de 400 milhões de euros e o aumento de responsabilidades em depósitos no montante de 300 milhões de euros, avançou ainda o banco central.









