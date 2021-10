Dívida pública desce pelo segundo mês consecutivo

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, situou-se em agosto perto dos 273.600 milhões de euros, recuando mil milhões de euros face ao mês anterior, divulgou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o banco central, esta redução - pelo segundo mês consecutivo - "refletiu, essencialmente, a amortização de títulos de dívida no valor de 1 300 milhões de euros, que foi parcialmente compensada pelo aumento de empréstimos obtidos ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, no montante de 400 milhões de euros".

Em agosto, os depósitos das administrações públicas aumentaram 2 200 milhões de euros. Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 3 200 milhões de euros em relação ao mês anterior, para 251 500 milhões de euros.

Já em termos homólogos, face a agosto de 2020, a dívida pública na ótica de Maastricht aumentou em 6 415 milhões de euros.

A próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 2 de novembro.