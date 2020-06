Dívida pública está no valor mais alto de sempre

A resposta à pandemia levou o Governo a aumentar a despesa pública, o que fez disparar o endividamento do País, num só mês, em 7,28 mil milhões de euros.A dívida pública portuguesa na ótica de Maastricht – aquela que é tida em conta pela Comissão Europeia – está agora num valor recorde de 262 mil milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal.Em março, mês em que o Governo utilizou a almofada financeira de que dispõe para fazer face ao aumento de encargos com a crise sanitária, a dívida de Portugal não ia além dos 254,78 mil milhões de euros.Desde 2015 que não havia um crescimento mensal tão elevado. "Para este aumento contribuíram essencialmente as emissões de títulos de 7,2 mil milhões de euros efetuadas em abril, destacando-se uma emissão sindicada de uma obrigação do Tesouro realizada pela República Portuguesa de 5 mil milhões de euros", resume o Banco de Portugal.Face à crise, o IGCP, a agência que gere a dívida pública do País, foi obrigado a acelerar o programa de emissão de dívida, aproveitando também os baixos custos de financiamento. Sem contabilizar os depósitos, a dívida líquida também cresceu 1,9 mil milhões de euros face a março, para 237,1 mil milhões.No primeiro trimestre, o rácio da dívida pública tinha subido para os 120,3% do PIB, numa altura em que o PIB tinha também diminuído.A 15 de junho, o Tesouro português fará um reembolso de obrigações a 10 anos, no valor de quase 8 mil milhões de euros, que ajudará diminuir o total.estimativa do Fundo Monetário Internacional aponta para que a dívida pública em Portugal atinja um recorde de 135% do PIB, este ano.