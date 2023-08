O ministro das Finanças, Fernando Medina, está a 6,2 pontos percentuais de atingir o objetivo de colocar a dívida pública abaixo dos 105% do Produto Interno Bruto (PIB). Apesar da subida de 105 milhões durante o mês de junho, há nove trimestres que o endividamento do Estado está a cair consecutivamente, fixando-se nos 280,1 mil milhões. O máximo foi atingido no primeiro trimestre de 2021, era João Leão responsável pelas Finanças, com a dívida a ficar nos 138,2% do PIB. Mas antes de Medina tomar posse (a 30 de março de 2022), Leão conseguiu reduzir o rácio da dívida sobre o PIB para os 123,1% do Produto Interno Bruto.









Medina acelerou a tendência. Em pouco mais de um ano conseguiu baixar o rácio da dívida em 11 pontos percentuais. As Finanças já anteciparam que, em 2024, o endividamento deverá cair abaixo dos 100% do PIB. Menos dívida significa uma melhor classificação em termos de notação financeira, e um custo inferior em termos de juros. Esta terça-feira, os juros da dívida portuguesa estavam a subir a dois anos (2,960%) e a descer a cinco (2,937%) e a 10 anos (3,194%).