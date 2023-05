As dívidas fiscais por cobrar pela Autoridade Tributária e Aduaneira ascendiam no final de 2022 a cerca de 24,3 mil milhões de euros, um aumento superior a um milhão de euros (4,2%) face a 2021.



A verba em causa corresponde a um pouco mais do que a soma dos impostos sobre o rendimento dos cidadãos e das empresas que foram arrecadados no ano passado (23,4 mil milhões de euros) pelo Fisco.









