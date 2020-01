Documento da Caixa Geral de Depósitos origina multa milionária

O processo da Autoridade da Concorrência, liderada por Margarida Matos Rosa, condenou ao pagamento de coimas o BBVA, BIC (por factos praticados pelo então BPN), BPI, BCP, BES, Banif, Barclays, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Caixa de Crédito Agrícola, Montepio, Santander (por factos por si praticados e por factos praticados pelo Banco Popular), Deutsche Bank e a UCI. Todos recorreram da decisão para o Tribunal da Concorrência.



As coimas oscilam entre os mil euros ao Banif e os 82 milhões à CGD.







A decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) tem por base 94 777 ficheiros eletrónicos, que deram origem a um extenso relatório de 936 páginas e à aplicação de uma coima global de 225 milhões de euros a 14 bancos.Na origem de todo o processo esteve um documento interno da Caixa Geral de Depósitos (CGD), contendo dados sobre créditos à habitação de cinco concorrentes, que desencadeou a investigação e posterior multa milionária, devido à prática concertada de troca de informação comercial sensível.O resultado da investigação da AdC foi tornado público em setembro de 2019, mas os contornos da atuação dos bancos foram este sábado conhecidos, após a divulgação, pelo ‘Expresso’ e pela TSF, do conteúdo do relatório elaborado pelo regulador da concorrência.A atuação do chamado ‘cartel da Banca’ durou mais de 10 anos, entre maio de 2002 e março de 2013, segundo a AdC. Em causa esteve a troca de informação sobre práticas comerciais no crédito ao consumo, habitação e a empresas, que penalizou os consumidores.A estratégia assentava, nomeadamente, na partilha de dados sobre preços – como as taxas de spread aplicadas ao crédito concedido aos clientes – e montantes dos empréstimos concedidos mensalmente por cada banco, num pormenor a que nem o regulador do setor, o Banco de Portugal, tinha acesso, revela o relatório.