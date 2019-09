Cerca de dois mil milhões de euros de receitas de IVA não entraram nos cofres portugueses, segundo um estudo da Comissão Europeia sobre a perda deste imposto nos países europeus. Esta fuga ao Fisco corresponde a 10% do total das receitas arrecadadas em Portugal em 2017 com este imposto sobre bens e serviços.São cerca de 5,4 milhões de euros que o País perde diariamente, já que o valor é calculado a partir da diferença entre a receita esperada com a atividade económica do País e a efetivamente arrecadada. A fraude e evasão fiscal, mas também as falências e as insolvências, justificam estes resultados.Ainda assim, segundo a análise da Comissão Europeia, o montante em Portugal reflete uma melhoria de 2% face a 2016. As perdas na União Europeia ascenderam a 137 mil milhões de euros de receitas do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) em 2017.Perante os números, o ainda comissário europeu dos Assuntos Económicos, o francês Pierre Moscovici, defendeu a necessidade de "proceder a uma reforma profunda do sistema do IVA, a fim de o tornar mais resistente à fraude".Em termos europeus, Portugal surge a meio da tabela num retrato que mostra que o desvio das receitas de IVA diminuiu em 25 Estados-Membros. Um saldo positivo, já que só aumentou em três.O valor médio das novas pensões de reforma da Caixa Geral de Aposentações fixou-se, no final de junho, em 1207 euros, menos 183 euros do que em junho de 2018, segundo o Conselho de Finanças Públicas (CFP).Na análise à execução dos orçamentos da Segurança Social e da CGA até junho de 2019, o CFP alerta para o facto de ainda não terem sido transferidos para os cofres da Segurança Social 172,3 milhões de euros do adicional do IMI.O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) superou, em setembro, pela primeira vez, os 20 mil milhões de euros. Esta "almofada" da Segurança Social cobre o pagamento integral de 18,5 meses de pensões, aproximando-se dos 24 meses previstos na lei.A CGA contava, em junho, com menos 1422 pensionistas do que em junho de 2018, mas a despesa subiu 0,7% devido à atualização, incluindo a extraordinária.A Segurança Social registou um excedente de 2141 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, segundo o CFP.O excedente da Segurança Social deve-se ao aumento das receitas, devido à criação de emprego e à subida de salários, mas também dos jogos sociais.