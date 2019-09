Dona do Fitness Hut aumenta faturação em 21,7% para 36,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2019

O Viva Gym Group, que comprou o Fitness Hut no ano passado, registou uma faturação de 36,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 21,7% face ao período homólogo, segundo um comunicado.Na mesma nota, o grupo recordou que possui atualmente 69 clubes, dos quais 40 estão localizados em Portugal e 28 em Espanha.O seu plano de expansão "inclui duplicar o tamanho em 2022, tanto no número de ginásios como ao nível de faturação, o que resultaria em alcançar 150 ginásios, 85 deles em Espanha e 65 em Portugal", adiantou a empresa.Em entrevista à Lusa no início de agosto, o presidente da sociedade, Juan del Rio, adiantou que previa abrir mais nove ginásios em Portugal este ano, com investimento médio de 1,5 milhões de euros."Contamos inaugurar 18 ginásios este ano, nove em Portugal e nove em Espanha e no próximo ano queremos abrir mais 18 ginásios", adiantou, detalhando que Espanha deverá ficar com uma maior fatia de aberturas em 2020.O líder da empresa, detida pelo fundo britânico Bridges Ventures, disse que a empresa emprega mais de 400 pessoas em Portugal.Juan del Rio destacou que, apesar de a aquisição ter acontecido há um ano e meio, "foram inaugurados 15 ginásios novos em Portugal", em vez de parar para "examinar e explorar" o negócio que tinham comprado.Em 2018, o volume de negócios era de mais de 60 milhões de euros, uma subida de 21% em relação a 2017.Para cumprir os seus objetivos, o grupo delineou um plano de expansão que passou por consolidar a sua presença no País Basco, em Barcelona, Madrid, Valencia e Saragoça. Em Portugal, estão planeadas ainda para este ano mais quatro aberturas - duas na área da Grande Lisboa, um no Centro e outra no Norte do país, de acordo com o grupo.O grupo Viva Gym foi fundado em 2011 em Espanha, tendo o Bridges Fund Management adquirido uma participação maioritária na empresa em 2015.O Fitness Hut tem atualmente uma rede de 40 ginásios em Portugal.