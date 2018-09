Dono da Zara e Maximo Dutti aumenta lucros para 1.409 milhões de euros

Empresa galega revela que as suas vendas mundiais cresceram 3%.

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Maximo Dutti e líder mundial da venda de roupa a retalho, anunciou esta quarta-feira lucros de 1.409 milhões de euros no seu primeiro semestre fiscal (fevereiro a julho), mais 3,1 % do que há um ano.

Numa informação enviada à CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores) espanhola, a empresa galega revela que as suas vendas mundiais cresceram 3%, alcançando os 12.025 milhões de euros.

A faturação da Inditex foi reduzida com a depreciação em relação ao euro de algumas das moedas dos países em que opera, o que leva a companhia a sublinhar que o aumento das suas vendas seria de 8% se isso não tivesse acontecido.



O presidente da Inditex, Pablo Isla, destacou na informação ao mercado "a solidez de todas as alíneas das contas de resultados, como consequência da singularidade e do vigor do modelo de negócio integrado e sustentável integrado".



De fevereiro a agosto a Inditex abriu lojas em 44 países num total de 96 em que está presente, e no final de julho tinha 7.422 estabelecimento, menos 26 do que em abril, o que reflete a política seguida de absorver lojas mais pequenas por outras de maior dimensão.



Em Portugal, o grupo Inditex tinha, em janeiro último, 6.859 pessoas empregadas, a maior parte delas a trabalhar nas suas 342 lojas com as marcas de Zara (70), Zara Kids (16), Pull&Bear (51), Massimo Dutti(42), Bershka (49), Stradivarius (44), Oysho (36), Zara Home (28) e Uterque (6).



A Inditex mantém a sua previsão de investir 1.500 milhões de euros em todo o mundo durante o corrente exercício (fevereiro de 2018 a janeiro de 2019).