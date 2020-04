Donos de alojamento local estão a virar negócio para estadias mais longas

Com uma quebra de 90% nas reservas, os donos de espaços de alojamento local estão a virar o negócio para estadias mais longas. O público português é o principal alvo da estratégia, a preços mais baixos. A maioria dos empresários garante, contudo, que não quer voltar ao arrendamento tradicional."Não vou pôr as casas para o arrendamento tradicional", assegura Carlos Braga, que gere 18 alojamentos no Algarve. Os testemunhos recolhidos peloapontam no mesmo sentido: os proprietários recordam traumas passados e a falta de direitos ao arrendar casas.Pelas plataformas de imobiliário e redes sociais já circulam anúncios relativos a espaços deixados vazios por turistas, com acordos que podem ir até um ano de arrendamento. O cenário é confirmado por Eduardo Miranda, da ALEP, a associação do setor. "Não há uma corrida [para o arrendamento] mas há abertura e interesse." O ritmo só não é maior devido a uma forte "barreira": o pagamento de mais-valias caso não seja assinado um contrato de, no mínimo, cinco anos. As regras municipais também preocupam os empresários. "Se suspender o registo, numa zona de contenção, não sei se voltarei tê-lo", conta Elsa Bastos. Com quatro espaços, esta proprietária admite contratos mais longos "com recibos de AL".A pandemia só tornou mais evidente a abertura ao arrendamento tradicional, sobretudo em Lisboa, onde a concorrência subiu. "Registamos essa tendência desde o final de 2019. Contactam-nos para vender, quando há urgência de liquidez, ou para arrendamento", conta Ricardo Sousa, da Century 21.O Presidente da República promulgou o? decreto do Parlamento que estabelece um regime excecional de mora no pagamento de rendas durante o estado de emergência em casos de quebra de rendimentos dos arrendatários. O decreto, com origem numa proposta do Governo, foi aprovado com votos a favor apenas do PS e a abstenção das restantes bancadas.Anúncios recentes mostram apartamentos T0 e T1 nas zonas do Bairro Alto, Alfama ou Castelo por 600 a 700 €/mês. Há anunciantes que dizem que o espaço era alojamento local.O setor foi um dos primeiros a protagonizar uma onda de solidariedade, disponibilizando casas desocupadas a profissionais de saúde. A iniciativa ‘Roomsagainstcovid’ já deu alojamento a mais de 300 pessoas nas últimas semanas.