Nos socalcos do Douro já é visível aquele formigueiro de homens e mulheres próprio das vindimas da mais antiga região demarcada do Mundo. A colheita prevê-se melhor do que a do ano passado, tanto em quantidade como em qualidade.A maioria dos produtores prevê um crescimento na ordem dos 20 a 30 por cento, relativamente ao ano passado, o que quer dizer que o Douro pode colher este ano cerca de 320 mil pipas de vinho (1,7 milhões de hectolitros).