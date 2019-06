Draghi acena com mais estímulos e juros caem

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) acenou esta terça-feira com a possibilidade de mais estímulos económicos e de cortes adicionais nas taxas de juro, de forma a controlar a baixa inflação na Zona Euro.O discurso de Mario Draghi, no último Fórum do BCE do seu mandato, deu confiança aos investidores e fez descer os juros da dívida de vários países - incluindo Portugal - para níveis historicamente baixos."Num cenário de ausência de melhorias, de tal forma que um regresso sustentado da inflação até ao objetivo do BCE esteja ameaçado, estímulos adicionais serão necessários", afirmou o banqueiro em Sintra, onde decorre a reunião.Draghi admitiu que "cortes adicionais nas taxas de juros e medidas de mitigação para conter quaisquer efeitos colaterais continuam a fazer parte das nossas ferramentas".O banqueiro reconheceu que "todas estas opções foram colocadas e discutidas na última reunião" do conselho de governadores. "Se a crise mostrou alguma coisa é que vamos usar toda a flexibilidade no âmbito do nosso mandato para cumprir o nosso mandato - e vamos fazê-lo novamente para responder a quaisquer desafios que se coloquem à estabilidade."Segundo a Bloomberg, os investidores preveem uma descida de 10 pontos base na taxa de referência do BCE até ao final do ano. JP Morgan e Commerzbank admitem que a mexida seja no verão.As palavras de Mario Draghi tiveram efeito quase imediato na dívida pública portuguesa: a meio da manhã de terça-feira, as Obrigações do Tesouro português negociavam nos 0,569%, um novo mínimo histórico.Mas o grande feito histórico foi o facto de, pela primeira vez, os juros a dez anos da dívida pública francesa e sueca atingirem os 0% no mercado secundário. Na prática, os investidores não 'cobram' nada a estes dois países para emprestar dinheiro durante uma década.