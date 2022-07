O Ministério da Economia avançou esta quarta-feira que o grupo DST – ligado à engenharia e construção – e a Efacec contam, cada qual, com pouco mais de 1% do total do investimento dos consórcios pré-selecionados para o processo negocial, no âmbito das candidaturas às Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes, programa associado à chamada bazuca europeia.









O ministério tutelado por António Costa Silva refere que, “no âmbito das candidaturas às Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], os dados de todos os investimentos [...] são públicos” e podem ser consultados no site do IAPMEI.

O grupo DST, que comprou a Efacec, lidera dois consórcios – as Agendas “NGS - New Generation Storage” e “R2U Technologies – modular systems”, adianta o Ministério da Economia e Mar.





A mesma fonte adianta que o grupo DST é responsável por 91 milhões de euros, 1,2% do investimento de cerca de 7,6 mil milhões de euros proposto pelos 51 consórcios pré-selecionados. Já a Efacec lidera dois destes consórcios “com um total de 130 entidades” e é responsável por 85 milhões de euros, o que traduz 1,1% do total de investimento.