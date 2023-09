As denúncias contra as suspeitas de fuga ao pagamento de impostos quase duplicaram num ano: em 2022, a unidade antifraude do Fisco recebeu cerca de 4618 denúncias, um aumento de 94% face às 2385 registadas no ano anterior. A omissão de rendimentos e as irregularidades no arrendamento e prestação de serviços de alojamento são os alvos centrais das denúncias contra suspeitas de fuga fiscal.









