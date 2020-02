Duplicam exportações de frutas e legumes portugueses em dez anos

As maiores empresas exportadoras de frutas e legumes portugueses participam a partir desta terça-feira, em Berlim, na Alemanha, na maior feira do mundo do setor, através da associação Portugal Fresh.

O stand nacional tem 565 metros quadrados e fica no mesmo pavilhão das empresas chinesas, que este ano cancelaram a ida à Alemanha, devido ao surto de coronavírus. Uma semana antes do arranque da "Fruit logística", em que participam 3300 expositores de 93 países, já 30 por cento das empresas chinesas tinham cancelado a sua participação e a organização espera uma redução significativa de visitantes asiáticos. Mesmo assim, são esperados visitantes de 130 países.

"A nível das empresas portuguesas, as nossas exportações neste momento para os mercados asiáticos ainda não são muito relevantes, mas é evidente que gostaríamos de ter clientes da China, mas, como nós estamos a ver aqui, já no inicio da feira, mesmo os expositores oriundos da China esse ano não estão presentes, por isso temos aqui algumas desilusão face a esse mercado", disse ao CM Gonçalo Andrade, presidente da Associação Portugal Fresh, Associação para a Promoção de frutas, legumes e flores de Portugal.

Este é a décima participação da Portugal Fresh no evento, período que corresponde a uma duplicação das exportações nacionais de produtos hortofrutícolas.

"As nossas exportações de frutas e legumes valem neste momento 1600 milhões de euros, que é um crescimento notável desde 2010", em que se situou em 780 milhões de euros, disse Gonçalo Andrade, frisando que em dez anos "duplicou o valor".

Os principais destinos das frutas e dos legumes portugueses estão concentrados na Europa – com o tomate transformado e os pequenos frutos a liderar – mas as empresas portuguesas continuam à procura de novos mercados, como os países asiáticos.

"Nos próximos dez anos pretendemos valorizar, promover e investir mais em mercados com tendências de consumo mais interessantes que a Europa", explicou o presidente da Portugal Fresh, revelando que um estudo da Fruit Logistica indica que "o mercado asiático será responsável, nos próximos dez anos, por 56 por cento das compras mundiais no sector das frutas e legumes, enquanto a Europa não irá além dos 16 por cento", o que resulta da instabilidade política em alguns países da Europa e no crescimento demográfico na Ásia.

Espanha e França são os países que compram mais frutas e legumes portugueses, seguindo-se a Holanda, o Reino Unido e a Alemanha.