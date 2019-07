Santander Totta começa a cobrar serviço MB Way a 10 de setembro

46,8 e 93,6 cêntimos (incluindo Imposto de Selo), conforme as operações sejam realizadas através da aplicação do banco liderado por Pedro Castro e Almeida ou da aplicação do MBWay

"Queremos privilegiar as transações feitas na aplicação do Santander", afirmou Pedro Castro e Almeida, acrescentando que "se for um cliente que trabalhe com o Santander e que tenha uma conta que consideramos minimamente ativa, esse cliente não vai pagar" e "poderá fazer as transferências que quiser". Já os clientes mais jovens não irão pagar quaisquer transações. "Os jovens não pagam em qualquer aplicação", notou ainda o CEO do Santander."O MBWay fez o seu papel", afirmou Pedro Castro e Almeida. "Já passou o tempo de estar sozinho a fazer este tipo de transações. Agora tem companhia." O BPI, BCP e Crédito Agrícola já estão a aplicar comissões nestas operações, ainda que a maioria das instituições financeiras mantenha, para já, o serviço gratuito.

O Santander Totta vai começar a cobrar comissões nas transferências MBWay a partir de 10 de setembro, de acordo com o preçário divulgado no site da instituição financeira. Os custos vão variar entreDe acordo com o documento, ficam isentos os clientes comtransferências por mês com um montante máximo de 50 euros. Estas têm, contudo, de ser efetuadas através da aplicação do Totta.Se o número de transferências e o montante superarem este patamar, é aplicada uma comissão de 46,8 cêntimos (incluindo Imposto de Selo) por transferência através da aplicação do banco. Já no MBWay, a comissão é sempre de 93,6 cêntimos, incluindo imposto, para os outros cartões.Foi na apresentação de resultados para o primeiro trimestre que o presidente do Totta indicou que a entidade pretendia começar a cobrar as transações realizadas através do MBWay.