É necessário que reversão de preços da energia se reflita nos preços finais

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, alertou quarta-feira para a necessidade de a reversão dos preços da energia e dos alimentos ser refletida nos preços, para que a subida dos juros possa 'pausar'.

"Se os mercados ficarem com essa margem - seja por forma salarial, seja por forma de margem de lucros -- não vamos sentir a reversão desses choques e a política monetária não vai poder 'pausar'", referiu Mário Centeno, no programa Grande Entrevista, da RTP3.

Mário Centeno sublinhou o objetivo do Banco Central Europeu (BCE) de trazer a inflação para o patamar dos 2%, afirmando que existem "todas as condições para que isso aconteça".



Neste contexto, referiu que os preços da energia registam esta quarta-feira quedas superiores a 60% - tendo já revertido o choque da subida -- e que nos mercados internacionais os preços dos alimentos estão a cair entre 30% e 30%, sublinhado "ser importantíssimo que a reversão dos choques se faça sentir no preço aos consumidores.





Se tal não acontecer, avisou "vamos sofrer as consequências desse falhanço que seria não refletir nos preços a reversão dos choques [dos preços da energia e alimentos]".O responsável do supervisor considerou, no entanto, que se está a chegar "ao momento em que a política monetária da área do euro poderá 'pausar'", referindo que os dados mais recentes confirma que a inflação está a cair de de forma sustentada, havendo condições para que em 2025 se atinja o objetivo dos 2% de inflação."Mas para que este trajeto se confirme, temos de estar alerta", disse.