O testemunho de Maria João Salgado, mulher do arguido Ricardo Salgado, retrata os efeitos que a doença de Alzheimer tem tido no comportamento do ex-banqueiro. “Está doente, a doença infelizmente tem progredido. O Ricardo tem dificuldade em fazer tudo sozinho... Eu tenho de estar com ele para ele ir à casa de banho.









