Economia cresce 1,8% no segundo trimestre

Economia portuguesa segura-se e cresce 1,8% no segundo trimestre.Apesar do abrandamento da Zona Euro, Portugal tem conseguido manter o ritmo.A economia portuguesa cresceu 1,8% no segundo trimestre deste ano, revelou esta quarta-feira, 14 de agosto, o Instituto Nacional de Estatística (INE), na sua primeira estimativa. Face aos primeiros três meses do ano, o PIB cresceu 0,5%.Os números mostram que apesar do abrandamento que se tem verificado na Zona Euro, Portugal ainda tem conseguido manter um ritmo de atividade dinâmico.