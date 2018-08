Economia europeia cresce com Portugal acima da média

Portugal cresceu 2,3% comparativamente ao segundo trimestre do ano passado.

Por Lusa | 10:05

As economias da zona euro e da União Europeia cresceram no segundo trimestre 2,2% em termos homólogos e 0,4% face ao trimestre anterior, com Portugal a registar um crescimento ligeiramente acima da média, revela o Eurostat.

A estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo gabinete oficial de estatísticas da UE aponta que o Produto Interno Bruto (PIB) registou, entre abril e junho, um aumento de 2,2% face ao mesmo período do ano passado tanto entre os 19 membros do euro como no conjunto dos 28 países da União, tendo em ambos os casos crescido 0,4% na comparação em cadeia, ou seja, face ao primeiro trimestre de 2018.

Já a economia portuguesa cresceu 2,3% comparativamente ao segundo trimestre do ano passado e 0,5% face ao trimestre anterior, em ambos os casos uma décima acima da média da zona euro e da UE, e a um ritmo também ligeiramente superior ao crescimento que registara no primeiro trimestre (quando progredira 2,1% em termos homólogos e 0,4% em cadeia).