A economia portuguesa mostrou sinais de melhoria em março e abril mas continua ainda sem ultrapassar os níveis de 2019, quando a pandemia de Covid-19 não era ainda uma realidade.









O retrato foi feito esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), explicando que esta evolução positiva se deve “em grande medida a um efeito de base”. Como a chegada da pandemia em março de 2020 levou a economia nacional para níveis historicamente baixos, essa base de comparação permite agora registar ritmos mais elevados de crescimento.

O arranque do desconfinamento, em meados de março, levou a um “acentuado aumento” do indicador de atividade económica, após um agravamento nos dois primeiros meses do ano. À boleia deste contexto, também o indicador de clima económico – que mede a confiança dos empresários – melhorou “de forma expressiva” em março e abril.





O INE destaca bons sinais no que respeita ao investimento, nomeadamente com as vendas de cimento e a importação de máquinas a já registarem níveis anteriores à pandemia. Por sua vez, em março, o indicador que mede o consumo privado registou o “valor mais elevado” desde a chegada da pandemia.



pormenores



Saldo positivo



Portugal terminou o primeiro trimestre com um excedente externo de 181 milhões de euros. Trata-se de uma melhoria de 66 milhões face a março de 2020.





Impacto do turismo



O impacto da pandemia da Covid-19 no setor do turismo tirou 1341 milhões de euros à balança de serviços até março, segundo o Banco de Portugal.





Exportações crescem



Em março, as exportações subiram 14,4%. Já as exportações de bens, com uma variação de 30,3%, conseguem superar já níveis pré-pandemia.