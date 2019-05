Economia portuguesa acelera 1,8% nos primeiros três meses de 2019

A economia portuguesa cresceu 0,5% no primeiro trimestre de 2019 face ao quarto trimestre do ano passado (0,4%), segundo os dados divulgados esta sexta-feira, 31 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em termos homólogos, o crescimento foi de 1,8%, acima dos 1,7% do trimestre anterior.A economia ganhou ritmo de crescimento graças ao investimento, uma das componentes da procura interna, tal como o INE já tinha referido na primeira estimativa. Agora é possível desagregar mais um pouco: o investimento acelerou principalmente no setor da construção e na categoria de outras máquinas e equipamento.Além disso, houve um "aumento significativo de existências associado à aceleração expressiva das importações de bens". De facto, as importações cresceram a um ritmo quase três vezes superior ao das exportações no primeiro trimestre.Tal significou que a procura externa líquida (as exportações "descontadas" das importações) tivesse um contributo ainda mais negativo para o PIB: passou de -1,6% no quarto trimestre de 2018 para -3,1% no primeiro trimestre de 2019.