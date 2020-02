Economia portuguesa cresceu 2,2% em 2019

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu em alta esta sexta-feira, 28 de fevereiro, o crescimento do PIB português de 2% em 2019, segundo a estimativa rápida, para 2,2%.Este crescimento económico fica abaixo dos 2,6% de 2018 - que também foi revisto em alta em duas décimas -, mas acima da previsão de 1,9% do Governo.A revisão em alta deve-se "sobretudo à incorporação de nova informação da Balança de Pagamentos", justifica o gabinete de estatísticas, o que implicou uma reavaliação da balança de serviços de 511,8 milhões de euros no ano de 2018 e de 873,1 milhões de euros nos meses de janeiro a novembro de 2019.Em termos nominais (ótica que incorpora a variação dos preços), o PIB aumentou 3,9% (4,3% em 2018), tendo atingido os 212,3 mil milhões de euros.Face a 2018, economia portuguesa desacelerou principalmente por causa do abrandamento do consumo privado, tendo a procura interna dado um menor contributo positivo para o PIB (3,1 pontos percentuais em 2018 face a 2,7 pontos no ano passado).O consumo privado travou a fundo principalmente por causa da menor aquisição de veículos automóveis, que estão na componente de bens duradouros. Após seis anos de crescimento, a venda de carros em Portugal caiu 2% em 2019.A procura interna inclui ainda o investimento que acelerou em 2019, com destaque para o investimento em construção que passou de uma variação de 4,6% em 2018 para 9,4% em 2019. Por outro lado, o investimento em máquinas desacelerou e o investimento em equipamento de transporte encolheu 4,6%.Ao contrário do que tinha sido inicialmente estimado, a procura externa líquida - que é a diferença entre exportações e importações - deu um contributo mais negativo em 2019: passou de -0,4 pontos em 2018 para -0,6 pontos.