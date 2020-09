Economia portuguesa sofre 4ª maior queda da Zona Euro

A economia da Zona Euro recuou 14,7% no segundo trimestre do ano, face ao mesmo período de 2019, devido à pandemia, revelou ontem o Eurostat.Entre os Estados-membros, os piores desempenhos foram de Espanha, cujo PIB caiu 22,1%, França (-18,9%) e Itália (-17,7%). Portugal sofreu a quarta maior redução, 16,3%.A sua elaboração levou a Bruxelas os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do Planeamento, Nelson de Souza, e o secretário de Estado das Finanças, João Mendes.