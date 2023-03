Economista chefe do BCE aponta para subida dos juros após tensões acalmarem

O economista chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, insinuou esta quarta-feira que vão aumentar ainda mais as taxas de juro assim que as tensões nos mercados financeiros acalmarem.

Lane afirmou numa conferência com observadores do BCE, em Frankfurt, que continuarão a aumentar o preço do dinheiro, se as suas previsões de inflação forem confirmadas.

As novas projeções macroeconómicas dos especialistas do BCE terminaram no início de março, antes do recente aparecimento de tensões nos mercados financeiros.

Estas tensões acrescentam incerteza às avaliações do cenário de referência da inflação e do crescimento.

Antes das tensões, o BCE já tinha revisto em baixa a inflação global devido à queda dos preços da energia, mas a inflação excluindo energia e alimentos continuou a aumentar em fevereiro e os especialistas do BCE esperam que a média seja de 4,6% em 2023, mais alta do que a estimada em dezembro.