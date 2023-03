Economista Joseph Stiglitz diz que colapso do SVB era "previsível"

O economista Joseph Stiglitz disse esta quarta-feira que a queda do Silicon Valley Bank (SVB) era um fenómeno financeiro previsível devido à rápida subida das taxas de juro e que existe falta de regulamentação nos EUA.

O Prémio Nobel da Economia Joseph Stiglitz falava num debate 'online' sobre as causas e as respostas de política à elevada inflação, no âmbito das previsões económicas que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) irá divulgar na sexta-feira.

"Viram o que aconteceu com o Silicon Valley Bank? Era uma espécie de perturbação no nosso sistema financeiro que era prevista, previsível e que aconteceria se aumentássemos rapidamente as taxas de juros", disse.

O SVB, com sede em Santa Clara, na Califórnia, e especializado no setor tecnológico, anunciou falência na sexta-feira passada.

Joseph Stiglitz salientou que se defendeu a necessidade de "normalizar" as taxas de juro, apesar dos receios de que um aumento "rápido e excessivo" das taxas tivesse um grande impacto no sistema económico, por nos últimos anos se ter assistido a um longo período de juros baixos.

O economista enfatizou que o colapso da instituição nos EUA não se deveu a empréstimos problemáticos: "Foi a estrutura das taxas de juro que estava a mudar como resultado do tipo de ações que a Reserva Federal norte-america (Fed) está a levar".

A Fed "decidiu que não precisávamos de regulamentação", depois mudou muito as taxas de juro" e verificou-se uma ausência de "testes de stress", acrescentou

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já garantiu que os "americanos podem confiar na solidez do sistema bancário".

No domingo, as autoridades norte-americanas anunciaram que iriam garantir a retirada de todos os depósitos do banco californiano falido e disseram que vão também permitir o acesso a todos os depósitos de outro estabelecimento, o Signature Bank, que foi encerrado pelo regulador.

Além disso, a Fed comprometeu-se a emprestar os fundos necessários a outros bancos para que possam responder aos levantamentos dos seus clientes.

Londres anunciou, por seu lado, que a sucursal britânica do SVB tinha sido vendida ao gigante bancário britânico HSBC, por uma libra simbólica.